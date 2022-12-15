Екатерина Андреева поставила точку в браке

Ведущая Екатерина Андреева приняла решение поставить точку в браке: речь идет не о расставании, но о принципиально важном шаге. Периодически ведущая будет путешествовать автономно от мужа-серба, предпринимателя Душана Перовича, и в этом прослеживается определенная логика.

Психолог Михаил Зотов считает, что Андреева делает правильно. Он назвал поведение ведущей актом взрослости в отношениях и добавил, что бояться курортных романов со стороны супруга глупо.

«Здесь речь идет о доверии в отношениях… Отдыхать автономно, безусловно, надо», - сказал специалист.

Ранее Андреева раздвинула ноги над всем Таиландом.