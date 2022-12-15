15:48, 15 декабря 2022
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Екатерина Андреева поставила точку в браке
Фото: Ivanov Sergey/East News
Ведущая Екатерина Андреева приняла решение поставить точку в браке: речь идет не о расставании, но о принципиально важном шаге. Периодически ведущая будет путешествовать автономно от мужа-серба, предпринимателя Душана Перовича, и в этом прослеживается определенная логика.
Психолог Михаил Зотов считает, что Андреева делает правильно. Он назвал поведение ведущей актом взрослости в отношениях и добавил, что бояться курортных романов со стороны супруга глупо.
«Здесь речь идет о доверии в отношениях… Отдыхать автономно, безусловно, надо», - сказал специалист.
Ранее Андреева раздвинула ноги над всем Таиландом.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:BLITZ+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#брак,