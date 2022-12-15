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15:48, 15 декабря 2022
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Екатерина Андреева поставила точку в браке

Екатерина Андреева поставила точку в браке

Фото: Ivanov Sergey/East News

Ведущая Екатерина Андреева приняла решение поставить точку в браке: речь идет не о расставании, но о принципиально важном шаге. Периодически ведущая будет путешествовать автономно от мужа-серба, предпринимателя Душана Перовича, и в этом прослеживается определенная логика.

Психолог Михаил Зотов считает, что Андреева делает правильно. Он назвал поведение ведущей актом взрослости в отношениях и добавил, что бояться курортных романов со стороны супруга глупо.

«Здесь речь идет о доверии в отношениях… Отдыхать автономно, безусловно, надо», - сказал специалист.

Ранее Андреева раздвинула ноги над всем Таиландом.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:BLITZ+
Теги:
#Екатерина Андреева
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