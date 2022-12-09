Екатерина Андреева раздвинула ноги перед всем Таиландом

Бессменная телеведущая программы «Время» на «Первом» канале Екатерина Андреева удивила своих зрителей внезапном постом в микроблоге.

Оказывается, Андреева решила устроить вояж по странам Азии.

Сперва звезда новостей отправилась в Индию, а следом - в Таиланд.

В тайской столице ведущая не отказала себе в удовольствии посетить один из самых высоких местных небоскрёбов, 314 -метровый King Power Mahanakhon.

У здания крутящаяся смотровая площадка с прозрачным полом. На него-то и села Андреева, широко расставив оголенные ноги.

Не все готовы посетить эту хрустальную крышу, - подписала Екатерина изображение.

По словам Андреевой систематически перебарывать страхи очень полезно для психического здоровья.