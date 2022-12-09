17:53, 09 декабря 2022
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Екатерина Андреева раздвинула ноги перед всем Таиландом
Бессменная телеведущая программы «Время» на «Первом» канале Екатерина Андреева удивила своих зрителей внезапном постом в микроблоге.
Оказывается, Андреева решила устроить вояж по странам Азии.
Сперва звезда новостей отправилась в Индию, а следом - в Таиланд.
В тайской столице ведущая не отказала себе в удовольствии посетить один из самых высоких местных небоскрёбов, 314 -метровый King Power Mahanakhon.
У здания крутящаяся смотровая площадка с прозрачным полом. На него-то и села Андреева, широко расставив оголенные ноги.
- Не все готовы посетить эту хрустальную крышу, - подписала Екатерина изображение.
По словам Андреевой систематически перебарывать страхи очень полезно для психического здоровья.
- Страхи и фобии тянут нас вниз, как гири, а нам нужно, ощущать стремление подняться вверх, - считает ведущая Андреева.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: