Эйвазов после объявления о разводе показал, как проводит время с сыном Нетребко

Тенор Юсиф Эйвазов после объявления о разводе показал, как проводит время с сыном оперной певицы Анны Нетребко Тьяго. Мать мальчика, который, напомним, страдает аутизмом, отреагировала на это в соцсетях.

Эйвазов опубликовал совместные снимки с Тьяго и подписал: «Идеальный день с моим мальчиком».

Певица оставила реакцию под постом и отправила смайлы в виде двух сердец. Также в день объявления о разводе Нетребко и Эйвазов публиковали совместные фотографии и видео с выступления в Милане.

Несмотря на расставание, они продолжат работать вместе. При этом Эйвазов поменял менеджемент – его делами займется швейцарская фирма.

Ранее сообщалось, что супруги объявили о разводе после 10 счастливых лет брака. В их заявлении говорилось, что это «трудное, но дружеское решение».