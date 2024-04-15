«Ей живется тяжело»: певец Буйнов заявил, что Пугачева обязательно вернется в Россию

Певец Александр Буйнов заявил, что Алла Пугачева обязательно вернется в Россию. Друг артистки отметил, что заметил на фотографиях «грустных и потухший» взгляд артистки. Об этом сообщает PROZVEZD.

15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет. СМИ пишут, что она планировала устроить празднование юбилея, но из-за ситуации в Израиле якобы отказалась от затеи. Целый день именинница получает поздравления, но некоторые до сих пор рассуждают, вернется ли Алла Борисовна в Россию. Журналисты поинтересовались об этом у ее друга Александра Буйнова.

«Обязательно вернется!» – заявил он.

Буйнов вспомнил, что за время своего отъезда Пугачева как минимум один раз возвращалась в Москву, чтобы доделать свои дела. Она останавливалась в любимом замке в деревне Грязь, а так как ее недвижимость никуда не делать, то ей «есть куда возвращаться». Кроме того, по словам певца, несмотря на громкие высказывания о Родине, Аллу по-прежнему любят миллионы россиян и ждут.

«Она в нашем культурном коде. И она об этом знает и помнит. Да и на чужбине, где с конца прошлого года еще и идут страшные боевые действия, ей живется тяжело. Это и по глазам, то есть по фото в соцсетях видно: взгляд уже не тот, грустный, потухший. Алла, дорогая, возвращайся, пожалуйста!» – поделился Буйнов.

Ранее мы писали о том, что дочь Аллы Пугачевой публично поздравила маму с днем рождения. Певица Кристина Орбакайте посвятила родительнице пост в соцсетях, где опубликовала архивные нарезки из видео под песню «Алла будет петь».