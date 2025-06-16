«Ей уже тяжело работать на большую аудиторию»: грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию

Уехавшей из России Алле Пугачевой вряд ли запретят въезд в Латвию, как это произошло с другими артистами. Об этом в беседе с Ura.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

16 июня стало известно, что актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запретили въезд на территорию Латвии. До этого, в апреле, такой запрет коснулся Кристины Орбакайте. Что касается ее матери, то Павел Рудченко уверен: 76-летняя Алла Пугачева в целом уже не планирует выступать на сцене из-за возраста.

«Я думаю, Пугачева сама уже не будет стремиться давать концерты — потому что возраст. Ей уже тяжело работать на большую аудиторию. Мне кажется, она уже видит себя на определенной пенсии», — отметил продюсер.

Павел Рудченко напомнил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» потеряла часть своей аудитории после резких высказываний в адрес россиян. Собеседник издания подчеркнул: сейчас Алла Пугачева вряд ли бы собирала полные залы. Именно поэтому, по мнению продюсера, смысла в запрете певице на въезд в Латвию нет.

«В данный момент я не вижу, чтобы Алла Борисовна планировала заниматься гастрольной деятельностью. Соответственно, тогда и запрещать нечего», — заявил Павел Рудченко.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль. После отъезда артистка унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами». При этом на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, назвала себя «патриоткой». Несмотря на требования со стороны общественности признать ее иноагентом, в Минюсте РФ не нашли оснований для включения знаменитости в реестр.

Ранее актриса Яна Поплавская объяснила молчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) после атак Израиля по Ирану.

*признан иноагентом на территории РФ