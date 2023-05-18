«Ей там места уже нет»: таролог рассказала о потусторонних силах в замке Аллы Пугачевой

Разговоры о замке Аллы Пугачевой в Грязи не утихают уже не первый месяц. После того как Примадонна окончательно съехала из него, кто только не становился «владельцем» особняка. Последним предполагаемым хозяином был Стас Барецкий, который якобы собрался сделать из бывшего дома певицы звездный крематорий. Однако его слова так и не нашли документального подтверждения.

Слухов о том, что шоумен лжет, стало еще больше, когда Алла Борисовна вернулась в Россию ради похорон Валентина Юдашкина. Говорили, что она остановилась в своем замке, но это оказалось не так. На самом деле артистка жила у вдовы модельера, а в особняк даже не наведывалась. Причем не просто так. Таролог Марианна Абравитова уверена – Пугачевой там уже нет места.

Дело в том, что по словам эксперта, энергетически замок уже не принадлежит звезде. У него совсем другой хозяин. А вот те, кто считает, что Алла Борисовна боится обитающих там привидений, ошибаются, так как их там нет. Среди потусторонних сил там можно встретить лишь различных домовых и других сторожил.

«Пугачева не стала в нем останавливаться по иной причине: потому что недвижимость переходит в другие руки, и ей там места уже нет. Кроме того, ей, скорее всего, не хотелось погружаться в ностальгическую историю. Ведь в этом замке прошли очень яркие годы ее жизни, там она растила своих детей...» - пояснила таролог изданию Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, из-за кого сняли портрет Аллы Пугачевой в концертном зале Санкт-Петербурга.