«Ей поют дифирамбы. За что?!»: певец Серов резко высказался о своей дочери Мишель

Певец Александр Серов высказался о талантах дочери. Артист заявил, что не понимает, за что Мишель «поют дифирамбы».

Наследница знаменитости пошла по его стопам и выступает на сцене. Отец поддерживает ее и даже, по его словам, «берет на свои концерты». При этом мужчина порассуждал об отношении окружающих к способностям дочери.

«Я удивлен! С кем бы я ни говорил — ей поют дифирамбы. За что?! Не понимаю. Все время говорят, мол, дочь — красавица. Я, конечно, ее очень люблю. Не говорю уже о том, что у меня потрясающие внуки», – поделился звезда.

Серов подчеркнул, что является эмоциональным человеком, но помогает наследнице. Он пояснил, что публика хорошо принимает девушку.

«Не могу сказать, что она обуза и я ее тащу за уши, нет», — признался 73-летний исполнитель в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Знаменитость также прокомментировал один из скандалов, в котором оказалась его семья. Так, СМИ писали, что он выселил дочь из дома. Мишель действительно переехала с семьей из отеческого особняка. Как объяснил Александр, у мужа дочери тоже есть прекрасный дом, в который они и переехали. Об этом попросил сам исполнитель, так как после ковида чувствовал себя неважно.

«Мне ведь тяжело, я переживаю, дети маленькие, падают, я мгновенно реагирую… Предложил, поговорили нормально, чтобы никто не подумал, что идет изгнание», – пояснил артист.

Серов добавил, что помог организовать переезд дочери, а она просто рассказала об этом в соцсетях, и начался скандал.

Ранее мы писали о том, что Александр Серов высказался об уехавших из России артистах.