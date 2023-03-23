«Ей попадает»: Валерия страдает из-за мужа Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин не стесняется в выражениях и высказывает свою точку зрения в беседе с журналистами. Иногда он может резко прокомментировать поступки коллег. Оказывается, что от слов мужчины часто страдает его супруга Валерия.

Знаменитость признался, что привык честно отвечать на вопросы. А когда чувствует несправедливость, то не намерен молчать. Иосиф считает, что артисты не должны обижаться на критику от него. Ведь он высказывается не просто так, а по делу.

Единственное, что огорчает Пригожина – это реакция его жены. Валерия страдает из-за слишком разговорчивого мужа. Он все понимает, но ничего не может с собой сделать, такой уж у него характер.

«Валерия часто из-за этого страдает. Ей попадает за меня, коллеги на нее обижаются из-за моих слов. Вот это, конечно, неприятно», – высказался продюсер.

По поводу себя мужчина не переживает. Он говорит, что ему наплевать на мнение звезд.

«Пусть хоть тысячу раз на меня обижаются, но молчать я не намерен», – заявляет супруг певицы.

Пригожин в очередной раз подчеркнул, что не терпит несправедливость по отношению к себе. Он напомнил, что на эстраде есть артисты, которые не умеют добросовестно работать и выполнять все условия контрактов. От некоторых пострадал он сам. В их числе Николай Носков.

«Многие из них, став знаменитыми или богатыми, перестали быть людьми. С ними пришлось буквально заново знакомиться. У них едет чердак, они сразу же забывают, перед кем они гнулись. Не буду ходить вокруг да около, говорю сейчас про Колю Носкова», – возмутился звезда.

Также Иосиф привел в пример ныне покойного Вахтанга Кикабидзе, который тоже поступил с ним нечестно.

Ранее мы писали о том, как продюсер Иосиф Пригожин заявил, что поведение Аллы Пугачевой «недостойно великой женщины».