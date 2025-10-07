«Ей понравилось деревенское кладбище: „Петя ждет меня“»: звезда «Цыгана» Майя Булгакова умерла вслед за мужем

Звезда фильма «Цыган» Майя Булгакова играла на экране сильных женщин, преодолевающих тяжелые испытания. Реальная жизнь актрисы также была далека от идеала: семейное счастье, которое она обрела лишь с четвертой попытки, продлилось недолго – ее муж скончался, а сама артистка ушла вслед за ним.

Майя Булгакова запомнилась зрителям по ролям в картинах «Крылья», «Преступление и наказание», «Лето рядового Дедова», «Приключения Электроника», «Цыган» и других. На экране актриса представала в образах женщин с поломанной судьбой, но мало кто знал, что в реальности ей также пришлось пережить немало испытаний. Артистка была замужем четыре раза, из которых лишь последний брак оказался счастливым.

С первым супругом Анатолием Ниточкиным Майя Булгакова рассталась со скандалом и даже запретила бывшему общаться с дочерью Зинаидой.

«Видимо, он ее очень сильно обидел, влюбившись в другую женщину. К сожалению, фраза «расстались друзьями» — не про них. От алиментов Майя отказалась», — рассказывала «7Дней.ru» младшая сестра актрисы Вера.

Своей первой настоящей любовью звезда «Цыгана» считала второго мужа Алексея Габриловича. Когда возлюбленная забеременела, режиссер не поверил, что ребенок от него, и тогда Майя Булгакова ушла к Александру Сурину, давно питавшему к ней чувства. Однако бывший муж не хотел оставлять артистку, и в какой-то момент забрал ее вместе с дочерью Марией. Но и этот союз распался из-за ревности и скандалов.

Единственным, кто смог «усмирить» непростой характер знаменитости, стал Петер Добиас, оставивший семью и переехавший в Москву ради любимой. Пара поженилась, но их семейное счастье внезапно оборвалось через 16 лет – в июле 1994 года у австрийца случился сердечный приступ. Майя Булгакова тяжело переживала смерть супруга и не хотела жить без него.

«Небольшое деревенское кладбище Ракитки за Хованским Майе очень понравилось: «Здесь под березкой и я буду лежать». Депрессия у нее была страшная. Но незадолго до аварии она вдруг успокоилась и сказала подруге: «Петя ждет меня. Он обещал, что мы скоро встретимся…» — делилась сестра артистки.

Актриса будто предчувствовала свой скорый уход. 1 октября 1994 года Майя Булгакова попала в аварию и попала в реанимацию, где скончалась 7 октября, не приходя в сознание, ей было 62 года. Артистку похоронили в Москве рядом с мужем, которого она пережила всего на три месяца.

