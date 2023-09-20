«Ей плохо»: Рубальская заявила, что лучше бы Пахмутова и Добронравов умерли в один день

Поэтесса Лариса Рубальская приняла участие в программе «МАЛАХОВ», посвященной мужу композитора Александры Пахмутовой Николаю Добронравову. Она рассказала, что вдове сейчас тяжело и лучше было бы, если супруги умерли в один день.

На высказывание Рубальской обратило внимание издание StarHit.

«Очень жалко Пахмутову, только в сказках говорят: «Они жили и умерли в один день». Я понимаю, как Александре Николаевне тяжело. Лучше бы сбывались эти сказки, а то ей так плохо», - сказала поэтесса.

Рубальская призналась, что песни Добронравова звучат у нее не переставая. Поэтесса назвала покойного гением, а его песни – «учебником нашей жизни».

Напомним, Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Супруге некоторое время не говорили о смерти мужа. Когда вдова узнала, то первоначально стойко встретила новость о кончине Добронравова. Состояние 93-летнего композитора ухудшилось после осознания случившегося. Пахмутова не переставала плакать, ей давали успокоительные. В день прощания с Добронравовым она впервые заговорила с журналистами. До этого репортеры дежурили возле дома – вдова не могла выходить на улицу.