«Ей не место на сцене, она пропагандирует пошлость»: депутат из Красноярска снова «прошлась» по Лолите

Депутат Елена Пензина резко отреагировала на приглашение певицы Лолиты Милявской посетить ее концерт в Красноярске. В беседе с Пятым каналом чиновница заявила, что выступления артистки, пропагандирующей «пошлость и вульгарность», «не нужны».

Собеседница издания отметила, что «пошлости не место на сцене», и с ее мнением согласны многие.

«Мне концерты Милявской не нужны — ни платно, ни бесплатно. <…> Ей не место на сцене, потому что она пропагандирует пошлость и вульгарность», — заявила Елена Пензина.

Политический деятель отметила, что вряд ли она изменит мнение о Лолите после посещения ее концерта. По словам Елены Пензиной, «если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, а что плохо, это уже никак не исправишь». При этом депутат отметила, что не испытывает негатива по отношению к певице — все дело в том, что она выросла на другой музыке и культуре.

Напомним, в конце января Лолита вступила в перепалку с депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Еленой Пензиной. Чиновница пыталась отменить ее вступление в Красноярске, а артистка отметила, что та использовала «самый простой способ привлечь внимание». Депутат напомнила знаменитости про то, что она периодически входит «не в ту дверь». Политический деятель заявила, что «не заставляла ее быть пошлой и ползать полуголой по полу».

Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта причина отмены концертов Лолиты в Кемерове и Новокузнецке.