«Именно в Кузбассе остро реагируют на эту тему»: названа причина отмены концертов Лолиты в Кемерове и Новокузнецке

Продюсер Павел Рудченко объяснил отмену концертов певицы Лолиты в Кемерове и Новокузнецке. Он считает, что артистку не готовы быстро простить после участия в «голой» вечеринке и негативных высказываний в интервью.

Рудченко известно, что именно общественники Кузбасса бойкотировали выступления.

«Просто не хотят ей это все дело так быстро прощать. Тем более тут дело даже не только в «голой» вечеринке. Припоминают Лолите ее высказывания в интервью, когда она говорила о москалях, о заработках в России. Поэтому сейчас вся подноготная поднялась. Именно в Кузбассе очень остро реагируют на эту тему», - сообщил продюсер NEWS.ru.

Он добавил, что для организаторов отмены концертов повлекут потери, не будет заработка. В некоторых регионах, заметил он, не связываются с «токсичными артистами», имеющими негативный репутационный шлейф.

Ранее стало известно, что концерт в Кемерове отменили из-за сломанного кабеля в зале – его ремонтом собираются заниматься как раз в дни концерта. Вторая площадка отменила выступление из-за окончания действия паспорта безопасности объекта. Певицу удивило, почему там до сих пор проводят концерты.