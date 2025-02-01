«Ей детей кормить надо»: затравленную Анну Седокову поддержали после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Лена Ленина заступилась за Анну Седокову после обрушившегося на нее хейта из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Актриса вышла на связь в личном блоге, призвав публику прекратить обвинять певицу в трагедии.

Артистка возмутилась, что многие считают Анну Седокову причастной к гибели экс-супруга. Лена Ленина призвала общественность остановить травлю певицы.

«Остановите буллинг Ани Седоковой! <…> Неужели есть те, кто верит, что она отправила его на тот свет?! Заказала?!» — высказалась актриса.

Недавно друг Яниса Тиммы заявил, что в отношениях с мужем певицу интересовал лишь финансовый вопрос. По словам Марка Пугачева, все три квартиры пары оформлены на Анну Седокову. Блогер утверждал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» якобы добилась того, чтобы баскетболист не платил алименты на сына.

В ответ на обвинения в меркантильности артистки Лена Ленина отметила, что многие женщины не отказались бы от «квартир и машин в подарок» и от зарплаты мужа. Актриса убеждена, что Анна Седокова «имеет право продолжать жить дальше», поэтому ее концертам не должны препятствовать.

«Почему Ане сегодня инкриминируют выход на сцену? Ей детей кормить надо. Что она, теперь должна уйти в монастырь или руки на себя наложить? А может, все же она имеет право продолжать жить дальше? Чего добиваются хейтеры? Предлагаю снять белые пальто и перестать уничтожать женщину и мать», — заявила Лена Ленина.

Пользователи Сети не поддержали обращение актрисы, заявив, что у Анны Седоковой «денег простым людям и не снилось» и «масса квартир». Лену Ленину призвали «иметь совесть», делая громкие высказывания.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что приятельница Анны Седоковой ответила на обвинения друга Яниса Тиммы в адрес артистки.