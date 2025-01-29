«Ей даже дела нет»: Дмитрий Колдун заявил, что жена перестала ревновать

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как справился с ревностью жены. По словам музыканта, супруга перестала испытывать это чувство и стала доверять.

Подробности приводит mk.ru.

Колдун женился в 2012 году, у пары растут сын и дочь. Семья Колдуна живет в Белоруссии, а сам певец часто бывает в России.

Артист говорит, что жена справилась с ревностью по прошествии времени. Колдун объяснил: это как с деньгам в банке – чем дольше они там лежат, тем больше доверия.

«Раньше ревновала, сейчас уже нет. Мне кажется, ей даже дела до этого нет. Она привыкла доверять. Это как когда у тебя долго деньги в каком-то банке лежат, и ты ему доверяешь», - сказал Колдун и добавил, что только в первый день держатель проверяет, не украли ли средства.

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