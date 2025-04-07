«Ей было сложно, она боялась»: раскрыта правда о визите Аллы Пугачевой в РФ на похороны Валентина Юдашкина

Уехавшая из России Алла Пугачева снова вернулась в страну в 2023 году по важному поводу. Певица прилетела на Родину, чтобы проститься с Валентином Юдашкиным, скончавшимся от рака. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» вдова модельера Марина рассказала о редком визите в РФ эмигрировавшей артистки.

6 мая 2023 года в Москве состоялась церемония прощания с Валентином Юдашкиным, на которой появилась и Алла Пугачева. Известно, что знаменитостей связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Вдова дизайнера раскрыла, что певице пришлось проделать нелегкий путь, чтобы приехать на похороны близкого друга.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», — поделилась Марина Юдашкина.

Онкологическое заболевание у знаменитого кутюрье обнаружили в 2016 году. Рак почки стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, распространившихся в течение года. 2 мая 2023 года Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Марина Юдашкина признается: она очень переживала за тяжелобольного мужа, но старалась не опускать руки и не паниковать.

«Знаю, что паника в таких случаях совершенно не нужна, и она не приносит никаких результатов. Лучше ко всему относиться спокойно, так мы и делали. Единственное, что мы оба приняли решение не лечиться за границей, только в Москве. Благодаря именно нашим врачам он и прожил столько лет», — заявила вдова Валентина Юдашкина.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что решение Аллы Пугачевой не приезжать на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова объяснили нехваткой денег.