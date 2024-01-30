«Ей было не в чем пойти погулять»: экс-стилист Пугачевой раскрыл правду о певице

Бывший стилист Аллы Пугачевой Алишер рассказал, что мотивировал Примадонну худеть. Алишер поделился подробностями совместной работы с певицей с интервью PROZVEZD.

Мужчина целых 15 лет был стилистом Примадонны. Он рассказал, что их знакомство произошло на съемках клипа. На тот момент Алишер был известен и работал с Киркоровым, а также с Кристиной Орбакайте. Он был не только стилистом, но и режиссером. Алла Борисовна предложила ему ее одеть.

Алишер признался, что сразу обратил внимание на обилие в гардеробе у звезды балахонов. По его словам, в то время она была «женщиной в теле».

«Ей было не в чем пойти погулять, вся одежда была концертная. Тогда я ей предложил продумать и ее повседневный стиль. Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал, мотивируя Аллу Борисовну похудеть. Мы поняли, что ей идет кукольный стиль», – поделился стилист.

Алишер отметил, что после она стала появляться в совершенно новых образах. А после похудения смогла покупать себе одежду в бутиках.

Стилист также сотрудничал с артисткой в качестве певца и автора песен. Он рассказал, что Примадонна давала ему советы, но один из них не сработал. Музыкант жалеет, что послушал тогда артистку.

«В 2012-м году я написал песню «7 миллиардов сердец», которую хотел посвятить Олимпиаде в Сочи. Планировал снять красивый клип, в котором я якобы выступаю на ее открытии. Это очень красивая, помпезная песня в стиле группы U2. Но Алла Борисовна мне сказала: «Вот ты сейчас споешь про Олимпиаду, а про нее будут петь все и ты будешь как все!» – вспомнил мужчина.

Алишер добавил, что тогда про Олимпиаду никто не спел, и можно было этим отличиться. Артист отмечает, что у него сильная интуиция, и нужно было слушать себя.

«Потом я ей сказал: «Вот у меня чуйка мощная, но я ее ослушался и пожалел!» – подытожил он.

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