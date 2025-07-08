«Ей было больше 70 лет, а она продолжала работать»: Эдгард Запашный высказался о смерти Нины Корниловой

Эдгард Запашный отреагировал на новость о смерти дрессировщицы слонов Нины Корниловой. В беседе с «Абзацем» директор Большого Московского цирка восхитился профессионализмом артистки, которая продолжала самоотверженно работать даже в преклонном возрасте.

По словам Эдгарда Запашного, Нина Корнилова была «одной из лучших дрессировщиц слонов» и посвятила всю жизнь цирковому искусству. Дрессировщик рассказал, что его коллега выходила на манеж даже после 70 лет, и это всегда было «ярко».

«Несколько раз я имел честь наблюдать ее [на манеже], когда ей было уже больше 70 лет, она продолжала работать со слонами. И в таком бешеном темпе и слоны, и она передвигались по манежу, настолько шустро, настолько ярко, что, когда я смотрел на это из зрительного зала, переспросил, а точно ли ей столько лет», — поделился Эдгард Запашный.

Представитель известной цирковой династии отметил, что дрессировщица продолжала посещать выступления даже во время болезни, будучи прикованной к инвалидному креслу. Эдгард Запашный обратил внимание на то, что наследники Нины Корниловой продолжили ее дело и также добились больших успехов на цирковой арене.

«Корнилова оставила свое наследие не только непосредственно в дрессуре, но и в форме своих продолжателей — дочери, народной артистки России Таисии Корниловой, и внуков, заслуженных артистов России. Это все лучшие дрессировщики в мире на сегодняшний день. Мы глубоко соболезнуем», — заявил дрессировщик.

Напомним, Нина Корнилова ушла из жизни в возрасте 98 лет, о ее кончине сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами. Некоторые элементы одного из ее выступлений включили в Книгу рекордов Гиннесса. Была удостоена звания заслуженной артистки России.

Ранее сообщалось о том, что умер от рака в 74 года народный артист России и дрессировщик Виктор Кудрявцев.