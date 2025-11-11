«Ей будет трудно»: готовящуюся к переезду Аллу Пугачеву отговаривают от новой ошибки

Живущая на Кипре Алла Пугачева намерена в скором времени переехать, но не в Болгарию. Выяснилось, что певица может обосноваться в Швейцарии. Однако источники mk.ru уверены, что своим решением артистка совершает большую ошибку.

Недавно в Сети появилась новость о том, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) купили виллу в Болгарии площадью 230 кв. метров стоимостью 49 млн рублей. Сообщалось, что супруги планируют переехать туда на ПМЖ. Однако Сергей Соседов раскрыл, что певица собирается перебраться в Швейцарию, где хочет купить дом.

По мнению источников, певица ошиблась, выбрав страну для переезда, поскольку в Швейцарии достаточно дорого жить. Кроме того, там с трудом можно найти некоторые продукты.

«В Швейцарии весьма средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься», — отметили собеседники издания.

Если Алла Пугачева решится переехать в Швейцарию, то наверняка столкнется с большими закупками мебели и прочего. Но и здесь артистку ждут проблемы — в стране медленное обслуживание: «Длительные доставки — это всегда нервы, а Алла уже немолода». Еще одна серьезная проблема — певице, по всей вероятности, будет не хватать внимания публики из-за того, что в Швейцарии мало русскоговорящих людей.

«Плюс в том, что Пугачеву не так активно будут узнавать на улицах, как на Кипре. <…> В Швейцарии такого не будет: там ей поговорить можно будет только с близкими. Да и узнавать ее практически не будут. А Пугачева — человек публичный, привыкла к вниманию. Без этого ей будет трудно. Так что последствия, если Алла действительно решится на новый переезд, обязательно будут», — заявили инсайдеры.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и детьми эмигрировали в Израиль. Позднее артисты перебрались на Кипр, где у них также есть недвижимость.

Ранее проживающие в Болгарии россияне рассказали, зачем Алла Пугачева купила там дом.

*признан иноагентом на территории РФ