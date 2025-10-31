Проживающие в Болгарии россияне рассказали, зачем Алла Пугачева купила там дом

Россияне, проживающие в Болгарии, рассказали, зачем певица Алла Пугачева купила там дом и решилась на переезд. Подробности узнал сайт mk.ru.

Один из собеседников издания рассказал, что в Софии есть место, похожее на московскую Рублевку. Речь идет о южном склоне Витоши, где, предположительно, и купила жилье Пугачева.

«Там можно детей в хорошие школы отдать. И цена 530 тысяч евро за такой участок — совсем недорого», - отметил собеседник.

Он рассказал, что в Болгарии пенсионерам достаточно просто оформить вид на жительство – для этого не надо сдавать экзамен на знание языка.

«Недвижимость и жизнь дешевле, чем в странах Балтии, климат мягче, языкового барьера почти нет», - поделился источник.

В Болгарию переезжают пенсионеры из России, Израиля, Германии. В стране действует программа «обеспеченный пенсионер», по которой можно получить ВНЖ.

«У Пугачёвой пенсия хорошая, она спокойно подходит под эту категорию», - рассказали изданию.

Ранее говорилось, что жилье певицы расположено недалеко от Софии в закрытом коттеджном поселке. До столицы можно добраться за 10-20 минут. Отмечалось, что площадь недвижимости певицы – 230 квадратных метров.