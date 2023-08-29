«Ей больно»: Светлана Немоляева объяснила, почему Пугачева назвала россиян «холопами» и «рабами»

Светлана Немоляева заявила, что Пугачева хотела, чтобы после ее отъезда рыдали. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению Народной артистки России, скандальное высказывание Аллы Пугачевой о «холопах» и «рабах» она сделала в порыве чувств. Немоляева считает, что Примадонна надеялась на то, что в России ее будут провожать со слезами на глазах, но этого в итоге не случилось.

«Мне кажется, что Алла Пугачева — очень умная, она не может так думать на самом деле. Сама она что ли голубых кровей? Думаю, когда она такое заявила, ею двигали совсем другие ощущения: ей больно, что с ней так быстро расстались», — рассказала Немоляева.

Артистка заявила, что Пугачева ожидала, будто ее проводят из страны как лидера КНДР. Однако когда этого не произошло, она сильно разозлилась.

«Может, ее печалит, что мы так не рыдали с ее отъездом. Телевизор не рыдал, и страна не рыдала — ну ушла и ушла», — объяснила Немоляева.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в конце 2022 года. Возвращалась на родину она лишь однажды — в мае 2023-го, на похороны модельера Валентина Юдашкина, с которым Пугачева давно дружила.

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