«Ад и стыд»: что происходило между 18-летней Юлией Михальчик и Шульгиным на «Фабрике звезд»

Третий сезон знаменитого музыкального шоу «Фабрика звезд» был интересен не только участниками, но и скандалами, которые их сопровождали. Так, вся страна обсуждала отношения 18-летней участницы Юлии Михальчик с продюсером Александром Шульгиным. На днях стали известны еще более шокирующие подробности отношений.

Телеведущая Яна Чурикова в своем YouTube-шоу вновь подняла эту тему и рассказала то, о чем не знали зрители. Она пригласила в гости заместителя редактора «Фабрики» Василину Михайловскую.

По словам Яны, Шульгин постоянно пользовался своей властью и служебным положением. Василина согласилась с ведущей и отметила, что у мужчины был ужасный характер. Женщина подчеркнула, что верит его бывшей жене, певице Валерии, когда та обвиняла его в рукоприкладстве. Она призналась, что вся команда убедилась в грубости продюсера. Он впадал в ярость, когда что-то шло не по его плану.

По слухам, Александр показывал свой характер и юной возлюбленной.

«Он — абьюзер! Происходила реальная манипуляция», – высказалась Чурикова.

Яна добавила, что смотреть на поведение мужчины было неприятно.

«Это гребаный ад и стыд», – не выдержала теледива.

Чурикова считает, что отношения Михальчик с Шульгиным не сложились не из-за большой разницы в возрасте, а из-за нрава продюсера. Она намекнула на то, что он унижал девушку.

«Она, маленькая девочка, вляпалась в дерьмо и не знает, как противостоять», – пояснила Яна.

Напомним, что на финальном концерте шоу Шульгин даже подарил певице кольцо. Василина Михайловская считает, что мужчина всерьез был влюблен в Юлию. Но пара разошлась сразу после первого совместного отдыха. СМИ писали, что Михальчик долго отходила после «жуткого» путешествия.

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