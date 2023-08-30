«Его актерская судьба закончилась»: режиссер Лазарев унизил Белого, сорвавшего спектакль «Ленкома»

Режиссер Александр Лазарев объяснил отмену спектакля «Ленкома» угрозами артистам, об этом сообщает kp.ru.

Спектакль «Поминальная молитва» должен был показываться в Израиле с 29 октября по 1 ноября, но из-за угроз его пришлось отменять. Волну травли поднял актер Анатолий Белый, которого возмутили гастроли театра «Ленком».

Артистам, задействованным в спектакле, начали угрожать физической расправой. После этого директор театра Марк Варшавер распорядился отменить постановку.

Как рассказал режиссер спектакля Александр Лазарев, волна агрессии совершенно не обоснована, ведь в постановке говорится о совместной жизни русских, украинцев и евреев.

«Это спектакль о мире, о добрососедстве, о любви... И вдруг такая волна агрессии! Нам стали угрожать. Поэтому руководство театра приняло решение отменить гастроли. Хотя у меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, можно было бы поехать несмотря ни на что и сыграть спектакль», — рассказал Лазарев.

Режиссер сообщил, что все билеты на основные показы были раскуплены, труппа театра задумывалась об организации дополнительных показов.

«Но с другой стороны, зачем пачкать этот святой спектакль, на мой взгляд, лучшее творение Марка Захарова о тех, кто обещал закидать нас тухлыми яйцами, кто писал нам матерные угрозы?» — прокомментировал отмену Лазарев.

Режиссер считает, что Анатолий Белый пошел на этот шаг из-за зависти и отсутствия нормального заработка за границей.

«Там он не будет иметь ничего. Будет ездить с концертиками по местным клубам, читать стихи в кибуци. Кому это интересно? Его актерская судьба закончилась», — объяснил он.

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