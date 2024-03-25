Театр Табакова направит все деньги со спектакля пострадавшим при ЧП в «Крокусе»

Театр Олега Табакова пожертвует денежные средства на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Новость о страшной трагедии потрясла всех без исключения, все наши мысли с семьями погибших и пострадавших. В такие дни очень важно объединиться, чтобы вместе справиться с горем утраты», - сказано в сообщении.

Коллектив Театра Олега Табакова во главе с худруком Владимиром Машковым решил все вырученные средства со спектакля «Ревизор» направить в фонд для помощи семьям погибших, пострадавших и пострадавшим в недавнем теракте.

Все сотрудники театра в знак памяти о трагедии планируют надеть оригами цветка крокуса, ставшего символом памяти о пострадавших.

Стоит отметить, что в выходные 23 и 24 марта все спектакли в Театре Олега Табакова отменили.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало свыше 180 человек.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова пожертвовала 2 млн рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе».