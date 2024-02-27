Егор Крид первым в России выиграл у РКН и ФНС суд о блокировке аккаунта

Адвокат певца Егора Крида Владислав Подшибякин сообщил о победе рэпера в суде над Роскомнадзором (РКН) и Федеральной налоговой службой (ФНС). Он оспаривал блокировку аккаунта в сервисе Twitch.

Об итогах судебного процесса сообщил Telegram-канал Baza.

Адвокат рассказал, что суд признал блокировку незаконной. Подшибякин назвал это решение первым в России.

Аккаунт Крида уже разблокирован.

Напомним, блокировка произошла в 2023 году. Роскомнадзор обратил внимание на аккаунт певца после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ведомство увидело в нем рекламу онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что Крид подал иск к Мизулиной, но суд в Москве отказался его рассматривать. Певец требовал взыскать 1 млн рублей. Суд мотивировал отказ тем, что певец обратился с аналогичным иском в подмосковный суд. На заседание в Москве ни он, ни представитель не явились.