Егор Крид «лишился» 4,4 млн рублей из-за жалобы на решение суда

Популярный певец Егор Крид «потерял» 4,4 млн рублей в деле против организаторов его концерта в Архангельске. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, Арбитражный апелляционный суд снизил взыскание по иску Крида к фирме ООО «Твой концерт». Поводом для этого стала апелляция, которую подала компания. Организаторы не согласились с решением о сумме компенсации в размере 8 785 000 рублей. Суд одобрил решение, вследствие чего сумму неустойки уменьшили в два раза.

Теперь фирма обязана выплатить Криду 4 392 856 рублей.

Известно, что в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы занял позицию артиста, который подал иск против ООО «Твой концерт» на 5,7 млн рублей «за неисполнение обязательств по договору». Во время суда к этой сумме были добавлены неустойки, поэтому организаторов обязали возместить Криду 12,1 млн рублей. Однако стороны решили не соглашаться с подобным решением и захотели оспорить его в суде высшей инстанции.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Егора Крида на 1 млн рублей к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.