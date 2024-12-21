Егор Крид и Нюша встретятся на Новый год в Дубае. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Бывшие возлюбленные Егор Крид и Нюша посетят Дубай 31 декабря — они заявлены в числе выступающих на новогоднем концерте. Сообщается, что мероприятие пройдет в Madinat Arena Jumeirah. Помимо Крида, на концерте выступят Тимати, Севиль, Jony, Slava Marlow и многие другие. Ведущими вечера станут Марина Кравец и Константин Анисимов.

Нюша и Егор Крид тайно встречались с 2014 по 2016 год — только спустя несколько лет после расставания певец рассказал о романе. В январе 2017 года Нюша объявила о свадьбе с предпринимателем Игорем Сивовым. В этом браке у певицы родилось двое детей: дочь и сын. В мае 2024 года Нюша подала заявление на развод.

Ранее мы писали о том, что раскрыты гонорары Нюши за выступления на новогодних корпоративах.