Егор Кончаловский стал многодетным отцом: у режиссера родился сын

В 2022 году после развода с Любовью Толкалиной Егор Кончаловский женился на адвокате Марии Леоновой. В браке у них родился сын Тимур, которому сейчас уже шесть лет. Режиссер души не чает в наследнике и постоянно уделяет ему время. Однако, как выяснилось, теперь ему придется еще чаще бывать дома, так как теперь он многодетный отец. О радостной новости сообщила дочь постановщика Мария.

Кончаловский-младший личную жизнь практически не афиширует, поэтому поклонники даже не знали о том, что его жена беременна. Рассекретила то ли случайно, то ли специально пополнение в семье его старшая наследница от Толкалиной. Она опубликовала в своем блоге новое фото с братьями и написала: «Как-то мы все подозрительно похожи».

Мария также раскрыла и имя новорожденного мальчика. Родители назвали его Маратом. Предположительно, снимок был сделан на детском празднике, на котором девушка впервые встретилась со вторым братом. Так что теперь у Егора Кончаловского трое детей, и поклонники уже активно поздравляют его с этим в социальных сетях.

Напомним, что дочь режиссера с детства была довольно творческой личностью. Сейчас она является довольно успешной художницей и выпускает собственный мерч. Также она крайне успешна и как модель. Креативная натура Марии проявляется и в ее экспериментах с внешностью. В январе девушка шокировала поклонников, обрезав свои длинные волосы. Многие не смогли сразу принять новый имидж звездной наследницы и раскритиковали его.