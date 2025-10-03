Егор Кончаловский рассказал о последней роли тяжелобольной Евгении Добровольской. Слова режиссера передает StarHit.

Евгения Добровольская ушла из жизни в январе 2025 года. Актриса долгое время боролась с раком. Несмотря на болезнь, она продолжала сниматься, и ее последней работой стал «Авиатор» Егора Кончаловского. Евгения сыграла жену главного героя.

По словам Егора, тяжелое состояние Добровольской трудно было не заметить. Уже тогда режиссер задумался, увидит ли он актрису еще раз. Вскоре Кончаловский узнал, что Евгения умерла.

«Она уже к тому времени сильно болела… Но пришла, мы ее утвердили. Помню, снимали сцены в музее Скрябина, был последний день с Добровольской. Закончили работу. Спрашиваю, а где Женя? Оказалось, она уже тихонько ушла с площадки. Я побежал к ее трейлеру, застал, попрощался. У меня тогда мелькнула мысль, увижу ли я ее еще. Так случилось, что не увидел. Очень грустно», — высказался Егор.

