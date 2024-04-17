Режиссер Егор Кончаловский назвал Никиту Михалкова ценителем барской жизни и славянофилом. Деятель кино поделился откровением в эфире шоу «Просто такая генетика».

В беседе с Еленой Хангой Егор объяснил, в чем разница между Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. По словам режиссера, его отец ориентирован на латинскую культуру. Он восхищается эпохой Возрождения и владеет домом в Италии. А Михалков приверженец русских традиций. Ему свойственны патриотизм и барская жизнь.

«Никита всегда был гиперпатриотом в хорошем смысле, славянофилом. Ему нравились Обломов, барская жизнь…Так сложилось, что они разные», — высказался режиссер.

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