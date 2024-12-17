«Эгоистичный поступок»: Мария Погребняк встала на защиту Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа

Мария Погребняк назвала смерть Яниса Тиммы эгоистичным поступком. Об этом сообщает 360.ru.

Модель Мария Погребняк высказалась о самоубийстве баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. Она заявила, что поддерживает певицу, так как считает поступок спортсмена эгоистичным.

«Во-первых, Анна ни в чем не виновата, выражаю ей глубокие соболезнования. Дай Бог сил ей все пережить. Думаю, Янис просто не справился с депрессией. Это эгоистичный поступок, он не подумал о своем сыне, ребенке Ани, и родителях. Боль он причинил близким людям», — рассказала она.

Погребняк добавила, что Тимма мог бы вернуть Седокову.

«Пока ты жив — можно исправить все», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что подписчики Яниса Тиммы назвали его татуировки с черепами пророческими.