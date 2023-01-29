Его все ждали: Никита Михалков пропал после выписки из госпиталя

На днях была проведена церемония вручения премии «Золотой орел». Было заявлено, что Никита Михалков станет почетным гостем. Однако кинорежиссер не пришел.

Накануне премии организаторы заявляли, что Михалков не хочет пропускать мероприятие. Видимо, его отсутствие обусловлено дальнейшим лечением и восстановлением.

Ранее мы писали, что «организм не будет справляться»: Никиту Михалкова предупредили об угрозе жизни.