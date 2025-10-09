«Его видение пиара»: Собчак рассказала, как снималось громкое интервью с Гогунским

Ксения Собчак сообщила, что Виталий Гогунский инициировал интервью ради пиара. Ее слова передает Москва 24.

Не так давно у Ксении Собчак состоялось громкое интервью с Виталием Гогунским. Актер привлек внимание публики высказываниями о женщинах, которые не могут находиться рядом с мужчинами в плохом настроении. Как оказалось, Виталий инициировал интервью с Собчак ради пиара, и Ксения без раздумий согласилась.

«Все меня спрашивают, где я такой алмаз откопала. Виталий позвонил сам, он хотел дать это интервью, и он явно шел с открытым забралом. То есть все, что он наговорил, — не случайное откровение. Это его видение своего пиара, в этом смысле он тоже молодец», — высказалась журналистка.

Несмотря на провокационные высказывания, Собчак считает Гогунского добрым человеком. Также она вспомнила о результатах детектора, согласно которым Виталий не проявлял насилия к женщинам.

«Честно говоря, я думаю, что он добрый парень, немножко дурковатый, но в целом не злобный», — заявила она.

Ранее Ксения Собчак призналась, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». Подробности читайте в этой новости.