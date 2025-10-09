«Его работа — провокация»: почему Шаляпина невозможно «отменить»

Певец Прохор Шаляпин оказался в центре скандала. После его интервью, где он иронично высказался о жизни за счет состоятельных женщин и отсутствии желания работать, глава ФПБК Виталий Бородин призвал «отменить» артиста. Однако пиар-эксперты считают, что такие призывы лишь усиливают интерес к персоне Шаляпина.

Пиар-эксперт Настя Афанасьева в комментарии для WHOOPEE.ru объяснила, что поведение Шаляпина — это не просто слова, а продуманный образ и стратегия. По ее мнению, артист работает по законам шоу-бизнеса, где главная цель — привлекать внимание, и он давно играет роль провокатора.

«В обществе, где труд считается святым, заявления вроде “работать необязательно” звучат как вызов. А вызов всегда раздражает, особенно когда его бросает человек, который вроде бы ничего особенного не делает», — отметила Афанасьева.

Эксперт подчеркнула, что скандалы и постоянные обсуждения — это и есть формат работы Шаляпина. Если одни артисты строят карьеру на песнях и ролях, то другие — на постоянном присутствии в новостях, даже с помощью провокаций.

«Когда кто-то говорит: “Он не работает”, хочется ответить: а скандалы, шоу, эфиры, заголовки — это не работа? Для медийной личности это и есть трудовой стаж. Просто его работа — это провокация 24 часа в сутки. И судя по тому, как активно его обсуждают, он, пожалуй, даже перерабатывает», — добавила пиар-специалист.

По ее словам, призывы «отменить» артиста лишь играют ему на руку, усиливая интерес и открывая новые возможности для попадания в повестку дня. Скандал в современном мире стал таким же инструментом продвижения, как реклама или публикации в прессе.

