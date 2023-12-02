«Его просто нет»: Бузова сделала для себя удивительное открытие про 31 ноября

Телеведущая и певица Ольга Бузова любит удивлять подписчиков своими необычными умозаключениями. Недавно она для себя сделала открытие, что 31 ноября не существует. Своей реакцией звезда поделилась на страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузову очень удивило, что в ноябре только 30 дней, а недавно уже наступил декабрь.

«Внимание, Карл! По дороге в Санкт-Петербург в поезде я открываю календарь и понимаю, что 31 ноября нет, его просто нет физически», — сказала она в своем блоге.

Телеведущая всегда думала, что в ноябре больше дней, но оказалось, что уже наступил следующий месяц.

Напомним, ранее мать Бузовой Ирина заявила, что все бывшие возлюбленные живут только благодаря Ольге. Поклонники решили, что она сказала так в адрес Дмитрия Тарасова и блогера Давы. Мама знаменитости уверена, что они до сих пор зарабатывают на имени ее дочери.