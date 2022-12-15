«Его никто не жалеет»: тяжелобольной Басков стал воплощением всех людских несчастий

В последнее время Николай Басков стал главным ньюсмейкером. Дело в том, что певец имеет серьёзные проблемы со здоровьем и по этому случаю ему даже потребовалась операция. На фоне всех событий по Сети распространились кадры, на которых артист едва перемещается при помощи трости. Тяжелую судьбу Баскова вызвался прокомментировать Рустам Солнцев.

Блогер заявил, что несмотря на страдания Николая, ему никто не сочувствует. По мнению бывшего участника «ДОМа-2», певец вызывает у публики лишь презрение. Солнцев попытался объяснить свою позицию. «Я не вижу, чтобы его кто-то жалел. Люди четко определили фигуры, в том числе и в шоу-бизнесе, которых они сделали лицами своих несчастий», — сообщил Рустам.

Также мужчина добавил, что Баскова настигла расплата. Все знаменитости постоянно указывали народу на его бедность и низменное положение, пока сами веселились и устраивали гулянки. «Все это неправильно. Не то место и не то время для этого», — резюмировал Солнцев.

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