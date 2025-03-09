«Его никогда нет дома»: Наташа Королева раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном

Певица Наташа Королева публично пожаловалась на мужа, сбегающего из дома. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, проводит не с ней из-за работы.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что для нее уже давно «не существует» такого праздника, как 8 Марта. Оказалось, что в этот день отмечает день рождения ее муж. Более того, по словам Наташи Королевой, каждый год именно в этот день Тарзана не бывает дома из-за работы.

«У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта в том числе», — заявила певица.

В этом году Сергей Глушко встретил 55-летие на сцене Алтайского дворца культуры. В честь юбилея супруга Наташа Королева уже нашла ресторан и хотела собрать на празднике друзей, но тот отказался от этой затеи.

«Я сразу сказал Наташе, что никаких этих банкетных залов с людьми в пиджаках. Не надо этого. Зачем? Меня застолья тяготят. Это все только ведет к обжорству, опьянению чрезмерному. Поэтому я всячески стараюсь от столов бежать», — поделился Тарзан.

Несмотря на решение мужа, артистка все же решила устроить ему праздничный ужин с подарками по возвращению домой с гастролей. Наташа Королева признается, что они «любят друг друга на расстоянии», и «это тоже круто». Сергей Глушко же отметил, что жена «не скучает» в разлуке с ним: «У нас куча друзей, уж поверьте, она не останется одна».

Ранее мы писали о том, что Тарзан высказался о браке Наташи Королевой и Игоря Николаева. Танцор заявил, что «не был причиной их расставания».