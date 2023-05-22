«Его не узнать»: поклонники продюсера Игоря Матвиенко поражены его новой внешностью

Российская певица, победительница шоу «Фабрика звёзд – 5» Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует вместе со своим продюсером Игорь Матвиенко. Такое изображение певица решила выложить в честь круглой даты: двадцатилетия совместной работы.

«Редкий кадр вместе с любимым музыкальным продюсером Игорь Матвиенко. Горжусь, восхищаюсь, и очень люблю», – подписала изображение Дайнеко.

Внешний вид певицы как всегда был прекрасен и вызвал бурю восторженных комментариев, а вот Матвиенко поклонники почти не узнали. Со времен последнего появления на публике мужчина сильно постарел. Кроме того, Игорь Игоревич отпустил большую седую бороду.

«Его просто не узнать. Особенно с бородой», – пишут удивлённые фолловеры в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко публично извинилась перед своим давним другом и коллегой, шоуменом Алексеем Воробьёвым.