Виктория Дайнеко публично извинилась перед Алексеем Воробьевым

Экс-участница шоу «Маска» Виктория Дайнеко какое-то время назад не слишком лестно отзывалась о своем экс-бойфренде Алексее Воробьеве. Сделала она это сразу на двух телешоу: «Злые языки» и на телеканале FAIMTIME.TV.

Теперь же Дайнеко, видимо, одумалась и опубликовала в личном блоге следующие слова: «Леша всё-таки всегда показывал себя только с самой лучшей стороны как друг».

По словам певицы, она действительно искренне сожалеет, что в какой-то момент не сдержала себя и негативно высказалась в отношении своего бывшего молодого человека.

Кроме того, артистка поблагодарила Воробьёва за совместное творчество и публично раскаялась в несдержанности.

Она признала, что невольно стала тем самым персонажем, который незаслуженно обругал хорошего человека.