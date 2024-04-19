Агата Муцениеце и Иван Чуйков держались за руки на открытии ММКФ

Актриса Агата Муцениеце пришла на открытие Московского международного кинофестиваля с 34-летним актером Иваном Чуйковым. Они держались за руки, спутник обнимал актрису за талию.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ|Новости.

Муцениеце пришла на ММКФ в черном платье с пышным низом. Чуйков поддерживал подол наряда.

Источник пишет: «Можно считать, что артисты подтвердили отношения».

Кадры держащихся за руки Муцениеце и Чуйкова показал сайт StarHit.

Слухи о романе Муцениеце с Чуйковым ходят давно. Поклонники актрисы считают их прекрасной парой и заявляют, что Иван «лучше, чем Павел Прилучный» (бывший муж актрисы – прим.).

Напомним, Муцениеце воспитывает двоих детей от актера. Недавно сообщалось, что актриса рассталась с бизнесменом после его поцелуя с подругой. Вместе они летали в Таиланд на новогодние праздники – там и произошла измена. Мужчина пошел в клуб с подругами Агаты и там поцеловал девушку. Актриса решила расстаться с ним и улетела в Россию. Говорилось, что бывшие возлюбленные остались друзьями.

Ранее актер Никита Кологривый сообщил о коротком романе с Муцениеце. Актриса, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передала Никите привет и пообещала посмотреть интервью, в котором он сознался в романе.