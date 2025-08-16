«Его место на скамье подсудимых»: Виталий Бородин призвал наказать «продажного» Александра Невзорова*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал привлечь к уголовной ответственности уехавшего из РФ Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ). В своем Telegram-канале политик резко осудил журналиста, позволяющего себе «гнусные» и лживые заявления о стране.

Виталий Бородин возмутился, что отрекшийся от России Александр Невзоров* продолжает накалять обстановку в стране и за ее пределами, призывая к боевым действиям и позволяя себе лживые высказывания о главах РФ и США.

«Невзоров*, возомнивший себя вершителем судеб, вновь пытается через свои социальные сети плести паутину лжи. <…> Этот гнусный вымысел – очередная попытка разжечь огонь информационной войны, посеять хаос и недоверие между государствами. Невзоров*, давно уже превратившийся в инструмент манипуляций, не гнушается ничем ради достижения своих целей. Его слова – яд, отравляющий общественное мнение, его действия – направлены на дестабилизацию международной обстановки», - заявил глава ФПБК.

Политический деятель назвал Александра Невзорова* «типичным примером продажного журналиста, готового за горсть сребреников предать свою страну и своих коллег», и сообщил о готовности привлечь его к уголовной ответственности за его высказывания и действия.

«Мы официально обратимся в понедельник в Посольство США и в НАТО, требуя привлечь эту дворняжку к ответственности за его преступные призывы к войне. Его место на скамье подсудимых. Он должен ответить за свои слова, за свои действия», - отметил Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Следственный комитет России возбудил против Александра Невзорова* уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. На фоне этого телеведущий вместе с женой переехал в Италию, где у них есть недвижимость и вид на жительство.

Ранее Александр Невзоров* ответил на просьбу прокуратуры изъять имущество его семьи в пользу государства: «Россия меня предала и обворовала, ничего общего с ней я иметь не хочу».

