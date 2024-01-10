«Его любят и россияне, и украинцы, и казахи»: сколько сейчас зарабатывает Валерий Меладзе

Валерий Меладзе перестал вести активную гастрольную деятельность в России. Певец все чаще выступает за границей и просит за свои концерты внушительные гонорары.

В январе у 58-летнего артиста состоится четыре концерта: три из них пройдут в Казахстане, еще один — в Узбекистане. Февраль и апрель у певца пока свободные.

В мае артист собирается выступить в США и Англии, а в марте — в Турции и городах Европы.

Как пояснил концертный директор Сергей Лавров, гонорары певца по-прежнему высокие, благодаря имени, заработанному в России.

«У Меладзе достаточно все стабильно, потому что его любят и россияне, и украинцы, и казахи, — цитирует Лаврова mk.ru. — У него много и концертов и корпоративов. Гонорар у Меладзе — большой. Минимально он берет за свое выступление 50 тысяч евро. В новогодние даты ему давали и по 100 тысяч».

Артист старается находить новые гастрольные маршруты. Сейчас на корпоративы его чаще заказывают в Дубае, чем в Москве. Это связано с политическими высказываниями артиста — заказчики не хотят создавать себе проблемы, объяснил Лавров.

Ранее отец артиста Шот Меладзе попал в больницу после перенесенного коронавируса.