«Его любящий взгляд „встроился“ в мой внутренний мир»: певица Натали не смирилась со смертью мужа

Певица Натали до сих пор не может смириться со смертью мужа, которого не стало два года назад. В личном блоге артистка призналась, что до сих пор чувствует любовь супруга.

Исполнительница хита «Ветер с моря дул» в 2023 году пережила тяжелую утрату — ее муж Александр Рудин свел счеты с жизнью. Натали рассказывала, что после трагедии ее посещали мысли о смерти, поскольку она не могла представить жизнь без любимого человека, с которым прожила более 30 лет. Певица даже подготовила себе место на могильной плите рядом с супругом. Лишь недавно она смогла найти в себе силы двигаться дальше и заниматься творчеством.

По словам Натали, она до сих пор получает знаки от покойного мужа и чувствует его незримую поддержку. Артистка раскрыла: именно благодаря ему она всегда чувствовала себя красивой и любимой.

«Он считал меня красивой всегда! И когда была уставшая, и больная, и страшная (на мой взгляд), и выгоревшая, и говорящая (иногда лишнего), и молчаливая, и раздраженная… Он вынес и меня, и мою красоту пронес и сберег для меня, чтобы теперь я сама считала себя красивой всегда… В память о нем… Даже не в память! Его теплый и любящий взгляд как бы „встроился“ в мой внутренний мир, в мое достоинство и самоценность», — поделилась Натали.

Знаменитость отметила, что также всегда восхищалась избранником, и процитировала строчку из своей новой песни «По любви».

«Я также считала его самым красивым во всем! И внешность, и голос, и как шутил, и как радовался, и как злился, и как дела делал, и как спал, и как ел, и как с детьми занимался, и как машину водил… Да, получается, „когда по любви — это по любви“», — заявила певица.

Напомним, Натали и Александр Рудин состояли в браке с 1991 года, у пары трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений. В 2023 году супруг артистки внезапно ушел из жизни, а незадолго до этого перенес ковид с тяжелыми осложнениями и страдал от депрессии, которую певица назвала «смертью при жизни».

Ранее Натали рассказала, что получает послания от умершего мужа: «Наша связь не то что не прерывается, она становится сильнее!»