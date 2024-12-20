«Его изнасиловали со всех сторон»: друг Тиммы рассказал, кто навел на баскетболиста страшную порчу

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Днем ранее отмечала день рождения его экс-супруга Анна Седокова, из-за развода с которой спортсмен, предположительно, решился на отчаянный шаг. Друг Яниса Марк Пугачев раскрыл жуткие подробности из романа звезд и предположил, что на Тимму могли навести порчу.

Марк вспомнил, как баскетболист жаловался на черную полосу в жизни — у него были проблемы не только в личной жизни, но и в карьере. Тогда Пугачев решил отвести друга к духовному наставнику. Шаман сказал Тимме, что на нем есть «порча от ведьмы» и увидел «смерть за спиной» Яниса. Затем провидец «почистил» спортсмена, и все стало хорошо.

Когда Пугачев рассказал шаману о смерти Тиммы, тот не удивился. Духовный наставник предсказывал баскетболисту смерть в декабре, если он не выполнит определенные условия. Также провидец добавил, что спас Яниса дважды от суицида, утверждает друг бывшего мужа Седоковой.

«Я убежден, что здесь не обошлось без черной магии, каких-то приворотов и отворотов. Я думаю, что просто никого рядом не оказалось», — пояснил Марк в разговоре с Super.ru.

Друг Тиммы уверен: у артистки есть покровитель. Она, по его словам, «высосала все» из мужа и после он стал ей не интересен.

«Его всего изнасиловали со всех сторон, забрали у него все и выкинули как тряпку», — добавил Пугачев.

Собеседник издания признался, что у Тиммы были большие планы на жизнь: он хотел открыть баскетбольный клуб для детей.

Ранее Марк Пугачев рассказал, что ему показали видео, на которых Анна «зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жены, дети».