«Его имя известно многим»: Шуфутинский сообщил о смерти близкого человека

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сообщил о смерти близкого друга, поэта и композитора Александра Ковалева. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни Саша Ковалев, талантливый и прекрасный человек, бард, поэт и композитор, чуткий и тонкий автор-исполнитель, который написал много чудесных песен», — написал артист.

Шуфутинский отметил, что на протяжении многих лет близко дружил с Ковалевым. При этом автор хита «Третье сентября» также уточнил, что сам поэт был уроженцем Хабаровского края, он до последнего момента жил в родной деревне Щебенчихе. Там мужчина успел построить часовню и многое делал для того, чтобы возродить «незыблемые традиции России».

«Его имя известно многим. Сан Саныч регулярно бывал в Москве, выступал сольно, участвовал также и в моих концертах…<…> Мне будет очень не хватать такого друга, человека с большой буквы», — заключил Шуфутинский.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский и Люся Чеботина попали в число пострадавших от «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.