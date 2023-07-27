«Его фамилию произносить нельзя»: Пригожин неожиданно высказался о статусе Галкина*

Продюсер Иосиф Пригожин заговорил о Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ) и усомнился в том, что его фамилию можно произносить вслух в России. Он дал интервью журналистке Алене Жигаловой.

Знаменитость признался, что в последнее время старается быть осторожным. Особенно его удивила ситуация с однофамильцем, после которой ему в соцсетях стали приходить тысячи сообщений различного характера.

Ведущая поинтересовалась, сможет ли Пригожин повторить голос однофамильца, но он решил, что у мужа Аллы Пугачевой это получится лучше.

«Ну это к Галкину* надо... Или его фамилию произносить нельзя?» – неожиданно спросил Иосиф.

Жигалова ответила, что супруг Примадонны признан в России иноагентом, но упоминать его фамилию можно. Тогда продюсер рассмеялся и поспешил оправдаться.

«Ну, на всякий случай», – добавил звезда.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как Пугачева не дала Валерии выступить на открытии «Фабрики звезд-5». Артистку «развернули» по пути на съемки. По его словам, Примадонна «просила, чтобы исполнительницу меньше приглашали» в различные программы. Анализируя ситуацию спустя несколько лет, Пригожин высказал свое мнение.

*признан иноагентом на территории РФ