Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым рассказали, будут ли мешать актеру освободиться по УДО

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии. По его вине погиб Сергей Захаров. Этой весной у осужденной звезды появится возможность выйти на свободу условно-досрочно. В связи с этим журналисты mk.ru поинтересовались у родственников умершего мужчины, как они смотрят на такое развитие событий.

Гражданская жена погибшего удивилась такой новости. Она заявила, что ничего подобного не слышала. Тем не менее, если актер и выйдет по УДО, то она не будет против этого.

Также журналистам удалось пообщаться с родным братом Захарова. Мужчина в беседе заявил, что тоже ничего не знает об УДО по делу Ефремова. Однако, как и гражданская жена Сергея, препятствовать этому не будет.

Ранее осужденный актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве. Они достались ему в наследство.