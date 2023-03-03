Эффектная блондинка на 20 лет моложе: 46-летний Павел Деревянко вывел в свет очередную девушку

На прошедшей в Москве премьере фильма «Беспринципные в деревне» появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На красной дорожке был замечен и 46-летний Павел Деревянко, который позировал фотографам в гордом одиночестве. Вот только рядом, не попадая в объективы камер, его дожидалась неизвестная блондинка, которую папарацци тоже удалось мельком запечатлеть.

Актер хоть и вывел новую избранницу в свет, но явно не хотел придавать пока их отношения огласке. Пара вместе сидела в зрительном зале, но как только их начали снимать, Павел мгновенно напрягся. Благодаря тем нескольким фото удалось узнать, что новая девушка Деревянко – эффектная, но неизвестная блондинка, которая как минимум на 20 лет моложе его.

Впрочем, романы с молодыми красавицами – это обычное дело для артиста. За Павлом уже давно закрепилось звание холостяка, и ни одной женщине не удалось надеть на его палец обручальное кольцо. Десять лет он жил в гражданском браке с Дарьей Мясищевой, и в этих отношениях у них даже родилось две дочери – в 2010 году Варвара и в 2014 Александра.

Появление на свет первого ребенка заставило Павла переехать к своей избраннице. При этом они по-прежнему оставались без обязательств друг перед другом. Три года назад актер почти даже решился все-таки пойти в ЗАГС с Дарьей, вот только потом опроверг свое намерение. И через некоторое время после этого пара решила окончательно разойтись. Расставание прошло без скандалов и довольно мирно. Появлялась информация, что Деревянко возвращался к гражданской жене, вот только официально воссоединение подтверждено не было.

Напомним, что недавно свои новые отношения рассекретил и Григорий Лепс. Сначала он просто намекнул, что после развода с женой начал встречаться с другой женщиной, а потом и раскрыл некоторые подробности. Пока артист показывать избранницу не спешит, но уже сейчас известно, что дама его сердца значительно моложе его – примерно на 30 лет.