Берегите Нетребко и Хаматову: историк моды Александр Васильев защитил уехавших из России звезд

Историк моды Александр Васильев призвал беречь его, Анну Нетребко и Чулпан Хаматову, которые уехали из России. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на RTVI.

В интервью для программы «Легенда» Васильев рассказал, что такие люди как он, всегда будут необходимы обществу. Он также встал на защиту оперной певицы Анны Нетребко, актрис Чулпан Хаматовой и Ренаты Литвиновой.

«У нас есть имя, репутация, и конкретные дела, поэтому берегите нас. Берегите Анну Нетребко, берегите Ренату Литвинову, берегите Чулпан Хаматову! Это те люди, которые в трудных условиях пробились сквозь тернии к звездам», — заявил историк моды.

Васильев признался, что хотя эмигрантов из России за рубежом не жалуют, Литвиновой и Хаматовой удалось реализовать себя в других странах.

«Это очень талантливые люди, какие бы гадости про них не говорили бездарные блогеры: что они вообще ничего не могут. Это говорят завистники, и их зависть заключается в том, что у них такой карьеры бы не сложилось», — объяснил Александр Васильев.

Экс-ведущий «Модного приговора» заявил, что несмотря на массовый характер отмены русской культуры за границей, там до сих пор любят русский балет, русскую оперу, русских музыкантов, литературу, поэзию, режиссуру, актеров и живопись.

Напомним, Александр Васильев часто путешествует по миру. У него есть квартира в Париже с прислугой, но сам он предпочитает жить в России.

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