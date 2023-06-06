Ее зовут Настя: раскрыто имя женщины, родившей дочь для Заворотнюк

В Сети давно спорят о том, родила ли актриса Анастасия Заворотнк дочь самостоятельно или прибегала к услугам суррогатного материнства, либо делала ЭКО. Знаменитость предпочла оставить ответ на этот вопрос «за кадром» и на время ушла в тень в 2017 году.

По поводу рождения Милы Заворотнюк большинство сходятся во мнении, что актриса прибегла к помощи суррогатного материнства. Некоторые поклонники уверены, что она рожала сама.

«Родить ребенка Насте Заворотнюк могла только Настя Заворотнюк! Вы не видели ее круглый живот?» — говорилось в одном из комментариев, который был опубликован еще в 2017 году.

Слова интернет-пользователя приводит сайт Popcake. Юзер обратил внимание на то, что Заворотнюк почти не появлялась на мероприятиях в беременность. Ясно, что она не хотела афишировать свое положение.

Ранее мы писали подробности второго брака Заворотнюк. В семье появились двое детей, но путь к материнству был нелегким. Актриса чуть не умерла при родах, но врачи ее откачали.