«Ее ждет забвение»: раскрыто, почему Пугачева отвернулась от Лободы после отъезда из России

Уехавшая из России Алла Пугачева до 2022 года поддерживала теплые отношения с украинской певицей Светланой Лободой. После отъезда обеих из России общение между ними прекратилось. По мнению продюсера Леонида Дзюника, Примадонна потеряла интерес, так как у бывшей фаворитки закончились деньги.

«Пугачева поддерживала Лободу, потому что у нее было бабло. Она «косила» его и днем и ночью», - сказал он в беседе с Абзацем.

Продюсер не стал скрывать, что до начала СВО Лобода получала за корпоратив по 70 тысяч долларов и от желающих «заказать» артистку не было отбоя. Сейчас же спрос на исполнительницу хита «Твои глаза» максимально упал, за границей она никому не нужна.

«Сегодня у Лободы нет работы и финансовых пополнений. Деньги тают, как прошлогодний снег. Естественно, она не сдалась Пугачевой», – пояснил Дзюник.

Он также обратил внимание на пропадающий голос Лободы и предположил, что это происходит на нервной почве, так как некогда популярная артистка осознает свою невостребованность.

«Ее ждет забвение», - заключил Дзюник.

Ранее концерт 41-летней певицы Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом. Она выступила в городе Даугавпилс, расположенном рядом с границей Белоруссии. Зрители уходили «дружными рядами», не дождавшись финала мероприятия.